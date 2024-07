Il Teatro Comunale di Modena in collaborazione con Čajka Teatro presenta a partire da domenica 28 luglio una serie di spettacoli da danza e teatro musicale in appennino nei paesi di Montecreto e Fanano. La MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY andrà in scena con una doppia serata di danza contemporanea dai titoli Short Stories e Gershwin Suite_Estratti, domenica 28 e lunedì 29 alle ore 19 rispettivamente al Parco dei Castagni di Montecreto e alla Corte Mancante di Fanano.

Short Stories coinvolge i corpi danzanti in un disegno continuo, costruito su ripetizioni e differenze, momenti di assoli, duetti e partiture corali, in un susseguirsi di brevi storie, quadri generati dal sound della musica live: Natalia Abbascià, che suona dal vivo, creerà infatti una colonna sonora che mette insieme suggestive parti liriche per violino e voce solista. I brani che compongono il lavoro si articolano come un paesaggio espressivo che lascia alla soggettività del pubblico la lettura intima dei sentimenti che la danza e la musica suggeriscono. Nelle note lussureggianti e vivaci di George Gershwin si riflette invece lo spirito del tempo in cui sono state create, con gli umori e le atmosfere degli ‘Anni Ruggenti’ americani. Ma non sono state solo le pagine più accattivanti dell’autore, come I Got Rhythm e The Man I Love, ad attrarre il coreografo Michele Merola che attraverso le scelte musicali dà unità al ricco mosaico di sensazioni, ora traboccanti dinamismo, ora pienamente lirici, espresse dai danzatori. La coreografia tocca più tasti ed emozioni grazie alla versatilità del coreografo, sempre capace di declinare creatività e talento al passo con i tempi della contemporaneità. In scena si vedranno Emiliana Campo, Lorenzo Fiorito, Mario Genovese, Fabiana Lonardo, Nicola Stasi, Giuseppe Villarosa.

Nelle medesime sedi di Montecreto e Fanano andrà in scena martedì 30 luglio e mercoledì 31 alle 21,15 La Scuola degli Amanti, azione scenico-musicale dall’opera Così fan tutte di W. A. Mozart nell’adattamento teatrale del regista Riccardo Palmieri e nella riduzione musicale della pianista Francesca Pivetta. Interpreti saranno i talenti usciti dalla Modena Belcanto Masterclass e dal Corso di Alta Formazione del Teatro Comunale di Modena, ovvero Yuki Mizuno, Dominika Markova, Jianwei Liu, Antimo Dell’Omo a fianco della flautista Isotta Violanti e di Anna Freschi al violoncello. I dialoghi saranno invece interpretati dagli attori della Compagnia Čajka Teatro Stefania Delia Carnevali e Saverio Bari.

La Scuola degli Amanti, sottotitolo di Così fan tutte, è la terza e ultima delle tre opere buffe che W. A. Mozart scrive su libretto di Lorenzo Da Ponte e su commissione dell’imperatore Giuseppe II. Ambientata in Italia, in una Napoli di fine XVII secolo, l’opera mette in scena equivoci, inganni, amore e fedeltà con una leggerezza e un’intelligenza drammatica che ha attraversato i secoli con immutato successo. La visione smaliziata dell’amore proposta da Mozart è riadattata in una creazione dove la vicenda raccontata in prosa unisce i principali brani musicali dell’opera. Il testo apre uno sguardo ironico e cinico sulle relazioni amorose dai toni romantici e poetici, qui rivissuti nella splendida cornice di castagni secolari e antichi borghi.

Per informazioni e biglietti rivolgersi al Čajka Teatro, tel. 345 0851765, cajkateatro@gmail.com. In caso di maltempo:

gli spettacoli a Montecreto si terranno al Teatro Oriens – via Trogolino 19, Montecreto

gli spettacoli a Fanano si terranno al Palaghiaccio – via don Battistini 20, Fanano