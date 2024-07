Un uomo di 73 anni è morto questo pomeriggio a Novi di Modena, travolto da una rotoballa di fieno all’interno della sua azienda. E’ successo in via Valle Bassa. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, intorno alle 16:30, purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare. Intervenuti i sanitari inviati dal 118, anche con elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri di Carpi.