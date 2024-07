Sono aperti i bandi per la gestione delle due palestre comunali di boxe Donati e PalaMolza la cui concessione è in scadenza. L’affidamento da parte del Comune di Modena avviene tramite un avviso pubblico per la concessione d’uso con selezione pubblica secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nella quale la componente tecnica e qualitativa sarà valutata per il 95 per cento mentre quella economica varrà per il 5 per cento. Gli impianti, infatti, rientrano tra quelli destinati alla pratica sportiva di base, presentano spazi piuttosto ristretti che saranno occupati quasi interamente dalle attrezzature per il pugilato e non si prestano a ospitare eventi e competizioni di particolare richiamo.

A Modena, tenendo conto complessivamente di tutte le strutture, sono poco più di 500 (dati Coni a dicembre 2023) le persone che praticano il pugilato classico non agonistico, per un movimento che negli ultimi anni è in espansione e che coinvolge sempre più anche ragazzi giovani e donne.

Le offerte devono essere presentate entro le ore 12.30 di lunedì 26 agosto, è possibile, se lo si desidera, effettuare un sopralluogo presentando la richiesta entro martedì 6 agosto tramite mail a sport@cert.comune.modena.it. I due bandi sono pubblicati sul sito del Comune di Modena (www.comune.modena.it).

Possono partecipare al bando le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro e iscritte alla Federazione pugilistica italiana che abbiano gestito nell’ultimo anno un impianto sportivo pubblico o privato

La concessione sarà per tre anni eventualmente rinnovabili per una sola volta per ulteriori due anni. La base di gara per il canone annuo è fissata in 3.850 euro, oltre oneri Iva, per il PalaMolza e in 3.400 euro oltre oneri Iva per la palestra Donati. Le offerte devono essere al rialzo. Per il PalaMolza, dove si trova uno spazio per il sollevamento pesi, il concessionario dovrà impegnarsi ad accogliere nell’impianto, in base agli accordi con gli interessati, soggetti che praticano l’attività prevista dalla Federazione pesistica italiana. Per quanto riguarda la palestra Donati, invece, il Comune si riserva l’utilizzo gratuito dell’impianto per quattro giorni ogni anno per iniziative sportive ed extrasportive.

La proposta tecnico-progettuale vale 95 punti su cento e tiene conto del curriculum della società, del progetto sportivo dell’associazione, dell’assetto organizzativo e tecnico-dirigenziale, delle ricadute socio-educative previste nell’area di riferimento dell’impianto, del progetto gestionale, del piano di utilizzo e delle migliorie che il concessionario intendere proporre per qualificare ulteriormente la palestra.