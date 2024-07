Oltre 400 metri quadrati allestiti all’interno del padiglione 32 di Cersaie ospitano l’area dedicata alla ‘Città della Posa’, che per la sua 12ª edizione riserva ai propri visitatori innovative dimostrazioni di posa in opera di piastrellature ceramiche, rese possibili dall’abilità dei maestri posatori di Assoposa.

Il concept dell’allestimento di quest’anno è il rapporto tra l’uomo e la tecnologia. Uomo e macchina non in contrapposizione, ma come binomio inscindibile in grado di creare valore, dove la tecnologia viene impiegata per creare un ambiente di lavoro più sostenibile, sicuro e inclusivo. La Città della Posa racconta una nuova figura dell’operatore dell’industria ceramica, che pone il benessere del lavoratore industriale al centro del processo di produzione e di installazione.

Nella parte centrale dello stand, il percorso si compone in tre parti: innanzitutto, esoscheletri in sperimentazione aiutano i posatori a ridurre l’usura fisica e a recuperare la mobilità dopo incidenti, migliorando le condizioni di lavoro e la qualità delle operazioni. In secondo luogo, macchine di taglio precise e accessibili, di dimensione compatta, silenziose e di facile utilizzo, possono essere posizionate in qualsiasi location e agevolare il lavoro del posatore. Infine, tecnologie di proiezione che superano i limiti di spazio mostrando digitalmente come i prodotti si adattano agli ambienti, migliorando l’esperienza d’acquisto e facilitando la scelta dei materiali e degli schemi di posa nei punti vendita.

Uno spazio importante all’interno della ‘Città della Posa’ è occupato da Assoposa (Associazione nazionale posatori e rivendite di ceramiche), che ogni giorno dialoga con gli operatori promuovendo la Certificazione del Posatore Piastrellista, secondo la Norma 11493-2. Un apposito spazio sarà dedicato ad Assoposa Academy, cuore pulsante dell’azione formativa dell’Associazione, con l’esposizione di ambienti e manufatti di arredamento realizzabili con i prodotti ceramici di tutti i formati. Nell’area convegni si svolgeranno i seminari tecnici sulla posa delle grandi lastre ceramiche rivolti ad architetti e progettisti. La partecipazione garantisce ad architetti, ingegneri e geometri l’acquisizione di crediti formativi professionali.

Un desk informativo di Formedil (ente unico nazionale di formazione e sicurezza) consente di essere aggiornati sulle ultime proposte formative delle scuole edili italiane, tra le quali quelle rivolte ai posatori di ceramica, frutto della Convenzione siglata tra Formedil, Assoposa e Confindustria Ceramica.

L’emittente radiofonica Casa Radio (www.casaradio.it), specializzata nel mondo della casa e dell’abitare, sarà presente alla “Città della Posa” con una postazione dedicata, nella quale si svilupperà un ricco palinsesto di interviste in diretta con temi ed ospiti sempre diversi in ciascuno dei cinque giorni della fiera. Le interviste, pensate per dare voce alle storie e alle innovazioni delle aziende, saranno trasmesse in diretta e successivamente rese disponibili in formato podcast su un canale dedicato al Cersaie 2024. L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per le aziende di farsi conoscere e raccontare le proprie storie, assicurando un’informazione di qualità.

Quest’anno, sono previste anche tre conferenze, tutte alle ore 12:00, su temi specifici del mondo delle costruzioni:

• Martedì 24 settembre si terrà “Verso un Futuro Integrato: Sinergie tra produzione ceramica e distribuzione edile” con la presenza di Augusto Ciarrocchi (Presidente Confindustria Ceramica), Luca Berardo (Presidente Assoposa), Gianluca Bellini (Gruppo Made);

• Mercoledì 25 settembre è la volta di “Oltre il 2024: Proiezioni e Innovazioni nel settore immobiliare con la Direttiva Case Green” che vede tra i relatori Giorgio Spaziani Testa (Presidente Confedilizia), Angelo Deiana (Presidente Confassociazioni), Gian Battista Baccarini (Presidente FIAIP);

• Giovedì 26 settembre invece si terrà la conferenza “Costruire il Domani: Integrazione e Innovazione nel settore immobiliare e del lavoro. Nuovi modelli abitativi ed inclusione sociale nel prossimo futuro” con la presenza di Fabio Millevoi (Direttore generale ANCE FVG autore del libro “Breve storia sul futuro delle case”), Alessandro Scandurra (Architetto autore del libro “Casa Rebus”), Cesare Damiano (Presidente Lavoro & Welfare, già Ministro del Lavoro).

Infine, nell’area esterna compresa tra il padiglione 32 e il padiglione 37, si svolge l’iniziativa “Il Bagno in Posa a Cersaie”, una struttura di oltre 90 metri quadrati, nella quale 4 squadre di posatori provenienti da altrettanti Paesi (Italia, Svizzera, Danimarca e Brasile) si cimenteranno nella posa di superfici ceramiche per la realizzazione di diversi ambienti bagno. L’iniziativa – che segue quella del 2023 “Giovani Posatori a Cersaie” – è realizzata grazie alla collaborazione tra Cersaie, Confindustria Ceramica, EUF (associazione dei posatori europei) e le singole associazioni dei posatori dei paesi partecipanti.