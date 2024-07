Al via del Gran Premio del Belgio che scatterà domani alle 15, la Scuderia Ferrari HP schiererà Charles Leclerc in pole position: il monegasco, nella qualifica resa insidiosa dalla pioggia, è stato bravissimo a conquistare il secondo tempo che si è poi trasformato nella prima posizione grazie al fatto che Max Verstappen è entrato in qualifica già consapevole di dover scontare una penalità di dieci piazze in griglia per la sostituzione della power unit sulla sua vettura. Per Charles si tratta dunque della pole position numero 25 della carriera in Formula 1, la 251 per la Ferrari. Carlos Sainz ha vissuto un Q3 meno esaltante e scatterà dalla quarta fila non essendo riuscito a sfruttare le sue gomme Intermedie nuove nell’ultimo tentativo.

Scelte azzeccate. La qualifica è stata bagnata e di conseguenza quanto mai incerta, con tutti i piloti costantemente impegnati in pista con gomme Intermedie, situazione particolarmente critica perché il numero di set a disposizione è limitato. Charles e Carlos ne hanno impiegati due in Q1 e in Q2 hanno dovuto effettuare il primo tentativo con il secondo set usato in Q1. Leclerc e Sainz hanno ottenuto due tempi insufficienti a passare il turno dovendo mettere un set nuovo con la pioggia che stava aumentando. Entrambi sono stati bravissimi a sfruttare la gomma fresca accedendo alla fase decisiva, nella quale la squadra ha messo nuovamente in atto la stessa strategia. Leclerc e Sainz sono andati inizialmente in pista con gomme usate con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’54”487 e 1’54”518. Le due SF-24 sono quindi entrate ai box per montare l’ultimo set nuovo e si sono lanciate in pista per un unico giro cronometrato. Nonostante l’intensità della pioggia, che in certi punti della pista era aumentata, Charles è stato perfetto nello sfruttare il grip della gomma fresca riuscendo a centrare il secondo tempo alle spalle di Verstappen in 1’53”754, mentre Carlos ha faticato a trovare la giusta aderenza e ha commesso qualche imperfezione, migliorandosi di pochissimo, scendendo a 1’54”477 valido per l’ottava piazza, diventata settima dopo la retrocessione della Red Bull numero uno.

Gara aperta e incerta. Domani i 44 giri del Gran Premio si presentano quanto mai aperti: le condizioni meteo sono incerte e i sorpassi a Spa-Francorchamps sono sempre possibili anche se bisognerà tenere conto del nuovo asfalto che è stato steso in questa stagione che ha aumentato notevolmente il degrado delle gomme. Charles e Carlos, dalle rispettive posizioni, dovranno scattare al meglio, il monegasco per cercare di avvantaggiarsi sul treno di vetture che lo inseguirà puntando ad usare il DRS, Carlos per tentare di rimontare posizioni dopo aver dimostrato di avere il potenziale per scattare almeno un paio di file più avanti.