Francesco Bagnaia ha dominato la terza edizione della Lenovo Race of Champions, l’attesissimo appuntamento del World Ducati Week che ha visto 15 piloti Ducati sfidarsi sul Misano World Circuit “Marco Simoncelli” con la nuovissima Panigale V4 S.

Partito con il secondo tempo ottenuto nelle qualifiche disputate ieri durante la prima giornata dell’evento, Bagnaia ha saputo guadagnare subito la prima posizione rimanendo poi al comando fino alla bandiera a scacchi. Autore anche del giro più veloce in gara in 1:35.431, il pilota del Ducati Lenovo Team ha mantenuto un ritmo costante per tutta la durata dei 10 giri previsti tagliando il traguardo in solitaria con oltre un secondo di vantaggio sul resto degli inseguitori.

Il pilota Superbike Andrea Iannone (Team Go Eleven), autore ieri della pole position con un crono di 1:35.051, ha chiuso in seconda posizione alle spalle del Campione del Mondo in carica MotoGP, dopo aver tenuto testa per tutta la gara ad un velocissimo Nicolò Bulega. Il pilota dell’Aruba.it Racing – Ducati team è però caduto all’ultima curva a seguito di un contatto con Marc Márquez (Gresini Racing MotoGP). Il pilota spagnolo ha tagliato il traguardo in terza posizione, completando così il podio della Lenovo Race of Champions

Claudio Domenicali (CEO Ducati Motor Holding):

“La Lenovo Race of Champions è veramente uno spettacolo incredibile per tutti gli appassionati di motociclismo. Personalmente mi sono divertito molto durante la gara e vedere la marea rossa del World Ducati Week affollare le tribune del Circuito di Misano è stata una grande emozione. Complimenti a Pecco che anche oggi ha mostrato al mondo il suo incredibile talento vincendo una gara di altissimo livello, e congratulazioni anche ad Andrea e Marc che sono saliti sul podio. Ci sarebbe piaciuto avere anche Nicolò Bulega sul podio durante il momento celebrativo, ma giustamente è stata data priorità agli accertamenti medici dopo la caduta. La Lenovo Race of Champions di questo WDW2024 è stato lo scenario perfetto per dimostrare il valore della nuova Panigale V4 e il miglioramento delle prestazioni rispetto alla gara del 2022 ci rende orgogliosi del lavoro svolto su questa moto”.

Francesco Bagnaia (#1, Ducati Lenovo Team) – 1°:

“Prima di tutto voglio dire che è stato fantastico vedere così tanta gente sulle tribune, sono riuscito persino a sentire le persone che facevano il tifo con il casco in testa durante la gara, è stato davvero incredibile. La gara è stata grandiosa, mi sono divertito molto. Non riuscivo a capire quale fosse il gap, quindi ho spinto molto e mi sono divertito tantissimo. Sono molto contento di aver provato la nuova Panigale V4 qui a Misano e non vedo l’ora di allenarmi con questa moto d’ora in poi”.