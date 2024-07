La scorsa notte poco dopo mezzanotte, la sala operativa dei Vigili del fuoco di Bologna è stata allertata per un auto in fiamme in seguito ad incidente stradale in via Bargellina a Crespellano. Sul posto la squadra dei volontari di Bazzano e i permanenti del distaccamento Dante Zini hanno prontamente spento l’incendio. L’autista era già uscito dall’autovettura in autonomia. Sul posto 118 e carabinieri.