“Un viaggio tra le pagine di Italo Calvino, dalle storie assurde di Marcovaldo agli incontri inaspettati de Gli amori difficili, dalla incredibile preveggenza de Le città invisibili fino al perdersi con il viaggiatore in una notte d’inverno. Un tempo per divertirci e immergerci nella scrittura di uno dei più grandi romanzieri del Novecento”: Monica Morini e Bernardino Bonzani del Teatro dell’Orsa introducono Se una notte d’estate. Un viaggio tra le pagine di Italo Calvino, spettacolo con musica dal vivo che martedì 30 luglio alle ore 21 sarà in scena nel Parco del Rio del Cimitero Napoleonico di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, con ingresso libero e gratuito.

Alle ore 20, visita gratuita del Cimitero Napoleonico a cura delle guide dell’Associazione culturale Carmen Zanti, che offre a tutta la cittadinanza lo spettacolo in collaborazione con il Comune di Cavriago e il Centro Cultura Multiplo.

“Fra Le città invisibili di Italo Calvino c’è Marozia, città del topo e della rondine. Perché una si trasformi nell’altra, perché si ritrovi il volo, occorre sapere quali gesti compiere, in quale ordine, fare qualcosa per il solo piacere di farlo e perché il tuo piacere diventi piacere dell’altro» aggiungono gli artisti «Il tempo condiviso fra le pagine di Calvino ha un ritmo. È il piacere della condivisione sotto una luna d’estate. Fatta di latte e di ricotta, come ci ricordano le Cosmicomiche. Di pagine sfogliate davanti alla spiaggia, che ci avvincono tanto da distrarci, come ne L’avventura di un lettore ne Gli amori difficili. O forse è nello sguardo di Palomar che ritroviamo l’ordine del mondo, e lì ci perdiamo. È questo un tempo salvo, che salviamo all’inferno, come nel finale de Le città invisibili: “Cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio””.

Le musiche, eseguite dal vivo da Gaetano Nenna, combinano creatività e ricerca, includendo composizioni originali e brani legati al contesto contemporaneo di Calvino, incluso il suo contributo come autore di testi di canzoni e la sua attività nel CantaCronache.

Lo spettacolo si avvale della ricerca e drammaturgia di Annamaria Gozzi e della collaborazione artistica di Lucia Donadio.

Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.