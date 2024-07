Sono oltre 94.000 le presenze registrate durante i tre giorni del World Ducati Week 2024. La dodicesima edizione del più grande evento Ducati al mondo entra così di diritto nella storia della Casa motociclistica di Borgo Panigale come la più partecipata di sempre. Da venerdì 26 a domenica 28 luglio i Ducatisti e gli appassionati del mondo delle due ruote hanno affollato il Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, arrivando da ogni continente (86 nazioni rappresentate) per condividere tre giorni di festa e divertimento.

Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati: “Il World Ducati Week è l’evento che meglio di qualunque altra cosa incarna la missione del nostro marchio di offrire esperienze memorabili ai nostri appassionati, create intorno a moto speciali, che sono una combinazione magica di tecnologia e bellezza in puro stile sportivo italiano. I numeri di questa edizione sono straordinari e sono una dimostrazione che l’amore verso Ducati nel mondo non è mai stato così forte. Voglio ringraziare ogni singolo partecipante di questa edizione, ma anche tutto lo staff composto in gran parte da dipendenti Ducati che, come al solito, hanno lavorato duramente per rendere possibile questa esperienza incredibile. Grazie anche a tutta Ducati Corse e in particolare ai piloti, gli eroi del WDW, che si sono messi a disposizione dei fan e ci hanno regalato uno spettacolo unico al mondo come la Lenovo Race of Champions. Davvero incredibile la prestazione raggiunta dalla nuova Panigale V4: il giro veloce in qualifica è separato di appena 3.2 secondi dal record della pista in gara della MotoGP, che appartiene a Francesco Bagnaia con 1.31.8. Altrettanto incredibile la determinazione con cui Pecco ha dimostrato di essere ancora una volta il migliore, in una gara in cui tutti avevano esattamente la stessa moto”.

Tantissime le attività e le opportunità che hanno reso unico questo WDW2024. Incontri e sessioni di autografi con i piloti Ducati, corsi di guida e test ride su strada, Hot Laps e test drive su Lamborghini, Ducati Talk, esibizioni di stuntmen, attività e turni in pista. Nel paddock le diverse aree tematiche sono riuscite a rappresentare tutte le anime del mondo Ducati con molte iniziative e l’esposizione dei modelli che compongono la gamma (Adrenaline & Fun, Travel & Adventure e Lifestyle).

Il WDW2024 è uno spettacolo che unisce il passato, il presente e il futuro dell’Azienda. La storia ha preso vita attraverso la mostra dedicata ai 30 anni della 916, i cui proprietari sono stati protagonisti di una emozionante parata guidata dagli eroi Troy Bayliss e Carl Fogarty. Il futuro è stato rappresentato dal nuovo entusiasmante capitolo di Ducati nel motocross, con la prima esposizione al pubblico dei prototipi Desmo450 MX e la presenza dei piloti Tony Cairoli (9 volte Campione del Mondo) e Alessandro Lupino (8 volte Campione Italiano).

L’area più affollata del paddock è stata senza dubbio la “New Panigale V4 Sphere”, in cui la Casa di Borgo Panigale ha mostrato in esclusiva per i partecipanti all’evento la nuovissima Panigale V4, settima generazione delle supersportive Ducati, presentata al mondo il giorno prima dell’evento con l’episodio della Ducati World Première. All’interno della sfera la nuova Panigale V4 è stata esposta nella tipica colorazione Rosso Ducati e nel corso di tutti e tre i giorni si sono susseguiti approfondimenti tecnici sulla moto e sul suo sviluppo.

La nuova Panigale V4 in versione S è stata grande protagonista anche dell’attesissima Lenovo Race of Champions con 15 moto scese in pista sfoggiando le livree speciali, repliche fedeli delle moto utilizzate in gara dai piloti Ducati nei Campionati del Mondo. Fin dalle prove libere e dalle qualifiche del venerdì la “Gara dei Campioni” si è confermata uno spettacolo sportivo di livello Mondiale, oltre che unico nel suo genere, e la gara del sabato ha acceso l’entusiasmo dei tifosi raggiungendo l’apice quando il Campione del Mondo MotoGP in carica Francesco Bagnaia ha tagliato il traguardo in prima posizione davanti ad Andrea Iannone – pole-man del venerdì – e a Marc Marquez. Tra le curve del Misano World Circuit i tempi fatti registrare dagli eroi Ducati hanno attestato fin da subito le prestazioni della nuova moto con la pole position di Iannone in 1.35.0 (oltre un secondo meglio del 2022) e il giro veloce in gara di Bagnaia in 1:35.4. Il passo gara dell’edizione 2024 è stato in generale di un secondo netto migliore della precedente edizione.

Ai tanti tifosi presenti a Misano per assistere alla Lenovo Race of Champions si sono aggiunti 687.000 spettatori che si sono collegati da casa al live-streaming sul canale YouTube di Ducati e sulla pagina Facebook di MotoGP.com. Ma non solo: ben 12 televisioni e servizi di streaming online internazionali hanno trasmesso la gara all’interno del loro palinsesto, rendendo di fatto la Lenovo Race of Champions un evento globale. In Italia la gara è stata trasmessa sul canale Sky Sport MotoGP con il commento dal vivo di Edoardo Vercellesi e Mauro Sanchini.

Le moto autografate della Lenovo Race of Champions, pezzi unici in configurazione racing, caratterizzate dalle livree dei piloti e dalla testa di sterzo che riporta laserato il nome della gara e il logo del pilota, sono state messe in vendita come da tradizione, offerte ad una selezione di appassionati clienti, e sono state tutte assegnate online in poche ore. La vendita è avvenuta attraverso uno shop dedicato, realizzato e gestito in collaborazione con Drop E-business & love!, commerce provider attivo nel settore da 25 anni.

Protagonisti essenziali dei tre giorni sono stati i 240 Ducati Official Club presenti all’evento che hanno animato il WDW per tutta la sua durata. Anche grazie al loro contributo la parata dei Ducatisti del venerdì sera resterà tra i momenti indimenticabili di questa dodicesima edizione del World Ducati Week. La più grande parata di sempre ha visto sfilare tantissime moto, che hanno riempito completamente il circuito per poi sfilare lungo la riviera e arrivare a Riccione, dove si è svolta la tradizionale “Rustida” e il party “Land of Joy at the Beach”. In testa al serpentone insieme a Claudio Domenicali c’erano i piloti MotoGP e Superbike, il Sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni e il management di Ducati.

“La Notte dei Campioni”, grande novità di questa edizione, è stata un successo. Al termine della Lenovo Race of Champions, migliaia di persone hanno invaso la pista per celebrare il podio della gara. Al calar del sole la pista si è trasformata in una discoteca a cielo aperto con lo show condotto da Gianluca Gazzoli e con i saluti dal palco degli eroi Ducati Corse. I DJ-set di Fargetta e Rudeejay hanno fatto ballare i Ducatisti fino a tarda sera con la festa che si è chiusa con uno spettacolo pirotecnico senza precedenti.

Il World Ducati Week è un evento realizzato tenendo in considerazione responsabilità sociale, sostenibilità ambientale e valorizzazione del brand. L’acqua potabile è stata distribuita nel paddock a un prezzo sostenibile, mentre parte del contributo richiesto ai partecipanti per l’utilizzo del deposito tute e caschi all’interno del paddock sarà devoluto in beneficenza al Centro Antiviolenza CHIAMA chiAMA dell’Associazione MondoDonna Onlus, un’associazione di donne e un centro antiviolenza impegnato a contrastare ogni forma di violenza di genere.

Sono tante le aziende che hanno deciso di partecipare attivamente al World Ducati Week. Oltre alla già citata Lenovo, Ducati desidera ringraziare MotoProtection, Monster Energy, WD40 e 24 Bottles, i licenziatari ufficiali Safilo, Pittarosso e Locman (Official Time Keeper), i fornitori storici che affiancano Ducati nello sviluppo delle moto di serie Termignoni, Pirelli, Akrapovic, Shell, Bosch e STM, ma anche Brembo, Givi, Dainese, Arai, Suomy, Kyt, Ilmberger Carbon Parts, Ognibene, NGK e Spidi, 3DBeta e Andreani, VMoto, Platum e Grani&Partners. Tra i partner di questa edizione 2024 del WDW ci sono anche Contadi Castaldi, Aruba.it e EICMA (Partner Ufficiali), Summertrade (Food & Beverage Provider), DHL (Logistic Partner), Edelweiss Bike Travel e HP Motorrad (Travel Partner).

Sul canale YouTube di Ducati è disponibile il video con i momenti migliori dell’edizione 2024 del World Ducati Week. Tutte le foto sono disponibili su Ducati Media House.

Ecco i numeri del World Ducati Week 2024:

5.925 i giri in pista effettuati in totale da moto auto e durante i tre giorni

90.000 foto scattate dai fotografi dello staff e 70 ore di immagini video riprese

86 nazioni rappresentate dai partecipanti

240 Ducati Official Club presenti

40 i titoli mondiali dei piloti storici e attuali che hanno preso parte al WDW

15 Panigale V4 S realizzate in livrea speciale

35 minuti il tempo che il serpentone di moto Ducati ha impiegato per uscire dal Misano World Circuit “Marco Simoncelli” per formare la parata di moto per Riccione

1.296 experience vissute dai Ducatisti in tre giorni tra la pista, l’off-road e su strada

52 Ducati Talk

104 partecipanti “diplomati meccanici” al Monta Smonta

16 ore di musica tra DJ set e live show nel paddock e agli eventi serali

12 televisioni e servizi di streaming online internazionali hanno trasmesso la diretta della Lenovo Race of Champions nel loro palinsesto

98 direttori e manager di Ducati da Borgo Panigale e dalle sue filiali nel mondo che hanno servito e cucinato durante la Rustida

531 modelli Ducati 916/996/998 censiti ufficialmente al WDW2024

I numeri digital del World Ducati Week 2024: