Nonostante i soccorsi non c’è stato nulla da fare per un giovane motociclista 29enne residente a Bologna che oggi poco prima delle 12:00, in via Lunga a Crespellano in Valsamoggia, per cause in corso di accertamento, giunto all’altezza del distributore di carburante, si è scontrato con un camion. Nonostante i soccorsi inviati dal 118, il violento urto non ha lasciato scampo al ragazzo. Compito della Polizia locale ricostruire la dinamica dell’incidente.