“Prendiamo atto di quanto ipotizzato dalla magistratura in sede di decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto il sistema automatico di rilevamento della velocità media installato sulla tangenziale Modena-Sassuolo in entrambi i sensi di marcia, oltre ad altri numerosi dispositivi in diversi comuni italiani.

Premesso che a venire qui in emergenza è ipotesi sulla quale, allo stato, non è possibile considerare nel merito, significhiamo di avere già dato esecuzione all’anzidetto decreto mediante temporaneo spegnimento del sistema.

Nel ribadire l’assoluta estraneità dell’amministrazione comunale rispetto a fatti che vedono la stessa quale parte lesa, il Comune di Formigine intende attestare, anche in quest’occasione, massima fiducia nell’operato della magistratura.

Peraltro, abbiamo già preso contatti con le altre amministrazioni comunali interessante per valutare le più opportune azioni a tutela degli interessi lesi.

Ciò anche nell’ottica di ripristinare quanto prima la funzionalità di un sistema che, da quando esistente – conclude la nota dell’Amministrazione comunale formiginese – ha saputo ridurre l’incidentalità stradale nello specifico tratto interessato in misura davvero significativa, portando a zero una media di 38 incidenti all’anno”.