Nei giorni del 29 e 30 luglio, presso il distaccamento dei vigili del fuoco di Pavullo, si è riunita la squadra nazionale dei Vigili del Fuoco che parteciperà al campionato mondiale WRC World Rescue Challenge, per estricazione negli incidenti stradali.

Un addestramento molto impegnativo per lavorare su scenari incidentali complessi da un punto di vista tecnico e sanitario. Tale attività, oltre che per la preparazione all’evento mondiale che si terrà alle Azzorre in autunno, è volta a rendere il servizio sempre più professionale e al passo con i tempi dello sviluppo dell’automotive e delle tecniche di soccorso.