Oggi poco dopo le 12:00 la stazione monte Cimone del Soccorso Alpino è stata attivata per un grave incidente avvenuto lungo il sentiero 567 nella zona di Roccapelago, presso Sasso Tignoso. Un uomo di 76 anni, residente a Lucca ma in villeggiatura a Sant’Anna Pelago, è caduto mentre era in bicicletta con la moglie e degli amici.

L’allarme per l’intervento dei soccorsi è stato lanciato tramite l’app GeoResQ che ha attivato immediatamente la centrale operativa nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico la quale ha inoltrato la chiamata al 118 che, a sua volta, ha inviato una squadra territoriale del Soccorso Alpino di Pievepelago. Sul posto è stata indirizzata anche una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, insieme all’elisoccorso di Pavullo.

L’elicottero ha individuato il paziente ed ha sbarcato l’equipaggio tecnico e sanitario che, nonostante le manovre di rianimazione, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Successivamente la squadra territoriale del Soccorso Alpino insieme alla Guardia di Finanza e ai Carabinieri della stazione di Pievepelago hanno provveduto alle operazioni di recupero della salma, previa autorizzazione del Magistrato. Il corpo è stato trasportato fino alla strada asfaltata dov’è stato consegnata ai servizi funebri.