Domenica mattina 28 luglio, gli operatori delle Volanti sono intervenuti in via Plauto a Reggio Emilia per un uomo riverso a terra. Inizialmente gli agenti hanno pensato a un malore dovuto al caldo, ma subito l’uomo, un 40enne originario del Marocco, si è mostrato insofferente all’attività degli agenti e quasi infastidito dal loro interesse, tanto che provava ad allontanarsi. Insospettiti, gli operanti procedevano a un controllo e trovavano l’uomo in possesso di molta merce riportante il logo di un vicino esercizio commerciale e di cui l’uomo non mostrava lo scontrino fiscale al fine di provarne il regolare acquisto.

Gli agenti si recavano presso l’esercizio commerciale, chiedendo al direttore se vi fossero stati consistenti ammanchi di merce. Il responsabile confermava che poco prima i dipendenti si erano accorti che mancavano dagli scaffali 37 punte di parmigiano reggiano, 15 bottiglie di olio e vari altri generi alimentari, ma non avevano notato nessuno allontanarsi dalle casse con quella merce. Invero, il 40enne aveva approfittato della porta posteriore, lasciata aperta durante le fasi di rifornimento del supermercato, per allontanarsi con la refurtiva senza essere visto.

Al termine dei necessari adempimenti, l’uomo veniva deferito in stato di libertà all’A.G. per l’ipotesi di reato di furto aggravato e congedato. La merce del valore di circa 680 euro veniva restituita al supermercato in quanto rivendibile.