Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Scandiano hanno arrestato un uomo di 45 anni per tentato furto aggravato di pluviale di rame da un’abitazione privata disabitata situata in via Pistoni e Blosi. L’intervento è stato reso possibile grazie alla rapida risposta delle pattuglie, allertate dalla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri, a cui alcuni cittadini avevano segnalato la condotta furtiva dell’uomo. Con l’accusa di tentato furto aggravato, i militari hanno così arrestato l’uomo, residente in paese, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura.

Quando i carabinieri, in costante contatto con una seconda pattuglia smontante, hanno raggiunto il luogo segnalato, sul posto hanno trovato un furgone Fiat Ducato, noto alle forze dell’ordine, con il portellone posteriore e la portiera anteriore aperti. Durante l’ispezione della proprietà, i militari non hanno individuato il ladro, riuscito ad allontanarsi prima dell’arrivo dei carabinieri, ma hanno rinvenuto una grondaia in rame staccata dall’abitazione e strumenti per lo scasso all’interno del furgone. Le descrizioni dei testimoni indicavano un uomo alto e magro con una maglietta rossa e pantaloni lunghi, visto allontanarsi verso via della Repubblica. Le immediate ricerche hanno consentito di intercettare il sospettato. Una perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di una maglietta rossa corrispondente alle descrizioni dei testimoni, che nel frattempo l’uomo si era cambiato. Alla luce di quanto emerso e considerati i precedenti di polizia specifici per reati contro il patrimonio il 45enne, che peraltro ha fornito ammissione delle proprie responsabilità, è stato tratto in arresto dai Carabinieri scandianesi. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.