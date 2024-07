Il Sindaco metropolitano Matteo Lepore ha nominato sette consiglieri delegati. La comunicazione è stata data oggi in apertura del Consiglio metropolitano.

“Ringrazio per il contributo importante chi, con impegno e passione, ha dato una mano fin qui a portare avanti gli obiettivi della Città metropolitana. E grazie ai consiglieri metropolitani che assumeranno le nuove deleghe per realizzare il programma di mandato della grande Bologna. – ha commentato il Sindaco Lepore – La disponibilità di un gruppo di sindache e sindaci del territorio a contribuire in modo attivo alla sua governance politica, consolida la nostra idea dell’ente come di una federazione di Comuni, in cui l’esperienza dei territori rappresenta un valore aggiunto insostituibile”.

Di seguito i nomi dei consiglieri e delle consigliere con le relative deleghe:

Marco Panieri (vicesindaco)

Pianificazione territoriale, poli funzionali (come ad es. il Centergross), hub di sviluppo e rigenerazione urbana – Società partecipate

Sara Accorsi

Welfare e contrasto alla povertà – Politiche per l’abitare

Emanuele Bassi

Scuola e istruzione – Edilizia scolastica – Formazione – Politiche per la pianura

Franco Cima

Agenda digitale metropolitana – Agricoltura urbana e metropolitana – Piani di controllo della fauna selvatica – Politiche energetiche – Politiche europee

Paolo Crescimbeni

Commercio e Attività produttive – Piano adolescenti – Sport

Simona Larghetti

Mobilità sostenibile – Trasporto pubblico locale integrato

Matteo Montanari

Coordinamento degli interventi di ricostruzione post alluvione

Il Sindaco ha inoltre chiesto a cinque primi cittadini un supporto politico nella gestione di alcune specifiche tematiche.

Sindache e Sindaci coinvolti sono:

Debora Badiali (Budrio), Distretti culturali metropolitani

Valentina Cuppi (Marzabotto), Politiche per l’Appennino bolognese

Davide Dall’Omo (Zola Predosa), Infrastrutture della viabilità e manutenzione strade

Barbara Franchi (Lizzano in Belvedere), Turismo

Marilena Pillati (San Lazzaro di Savena), Coordinamento e integrazione fra servizi sociali e sanitari

Il Sindaco ha infine tenuto per sé alcune competenze, che eserciterà con l’aiuto di specifiche figure di staff, come il Capo di Gabinetto metropolitano, Sergio Lo Giudice (Lavoro, Personale, PSM, Fondo perequativo metropolitano, Rapporti con il Consiglio, Patto per il lavoro e lo sviluppo sostenibile, Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile), Giulia Sarti Legalità democratica e lotta alle mafie, Affari istituzionali e innovazione normativa, istituzionale e amministrativa, Bilancio e finanza, Patrimonio), Simona Lembi (Piano per l’uguaglianza e Memoria), Daniela Freddi (Piano per l’economia Sociale), Rosa Grimaldi (Sviluppo economico, Promozione e attrattività, Università e ricerca), Enrico Di Stasi (Coordinamento politiche per la sicurezza e Polizia locale della Città metropolitana), Davide Bergamini (Comunicazione). Mattia Santori rimane Presidente del Territorio Turistico Bologna – Modena.