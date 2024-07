“Un momento di festa di tutta la comunità”. Così il Sindaco di Villa Minozzo Elio Ivo Sassi aveva annunciato la celebrazione ufficiale della vittoria dell’Asd Villa Minozzo alla 72^ edizione del Torneo della Montagna, conquistata sabato dopo una finale molto equilibrata contro il Cervarezza.

Alla squadra vincitrice è stato consegnato un attestato in un momento ufficiale che è rientrato anche nell’ambito del Consiglio comunale. All’evento, in piazza della Pace di fronte al Municipio, oltre alla squadra e alla società, hanno partecipato tanti cittadini, il parroco don Evandro Gherardi, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Castelnovo Monti Capitano Marco Spinelli, il Sindaco di Ventasso Enrico Ferretti per un ideale passaggio di consegne dagli ex campioni ai nuovi.

Ha spiegato il Sindaco Sassi: “Abbiamo voluto un momento ufficiale in Consiglio comunale per il conferimento per meriti spotivi all’Asd Villa Minozzo di questo nostro attestato perché in questo modo resterà nei registri, nella storia del paese. Il Comune unanimemente, maggioranza e minoranza insieme, ha inteso conferire questo riconoscimento alla società vincitrice della 72^ edizione del torneo della Montagna categoria dilettanti, perché riteniamo sia una cosa entusiasmante che riesce a unire tutta la comunità, mettendo insieme sensibilità, desiderio di stare in compagnia e ridurre le diversità, ed è il messaggio che lo sport deve sempre dare. La squadra di Villa Minozzo ci ha fatto un grande regalo, ci ha fatto sentire uniti e forti, esprimiamo la nostra gratitudine per questo che non è un semplice risultato sportivo”. Sul conferimento c’è stata anche la votazione ufficiale, con l’approvazione appunto all’unanimità.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della società sportiva Mauro Pigozzi e dall’allenatore Filippo Canovi, che ha spiegato i “segreti” di questo successo: “Abbiamo costruito una squadra molto unita, in cui anche gli esterni si sono aggregati con lo stesso entusiasmo e voglia di rappresentare la comunità e dare il massimo come se fossero dei locali”.

Alla cerimonia hanno partecipato anche alcuni giocatori delle vittorie passate del Villa Minozzo nel Montagna, e parliamo di eventi storici visto che, prima di sabato, erano 47 anni che il Villa non vinceva il montagna. Poi in serata grande festa in paese, con musica e fuochi d’artificio.