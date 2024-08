Venerdì 2 agosto ricorre il quarantaquattresimo anniversario della strage alla stazione di Bologna del 1980. Il corteo da piazza Nettuno percorrerà via Indipendenza, via dei Mille e via Amendola per raggiungere piazza Medaglie d’Oro.

Le principali iniziative e cerimonie istituzionali:

Tra le 6.30 e le 8.30, al Parco della Montagnola, è previsto l’arrivo delle staffette podistiche Per non dimenticare e delle staffette ciclistiche. Sarà presente l’assessora Roberta Li Calzi.

Dalle 8 alle 13, in piazza Medaglie d’Oro, sarà presente lo stand di Poste Italiane con l’annullo filatelico speciale realizzato per commemorare il 44° anniversario della strage.

Alle 8, nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio, il sindaco Matteo Lepore incontrerà i familiari delle vittime della strage insieme alle massime autorità. Sono previsti gli interventi del Sindaco, del presidente dell’Associazione Familiari delle Vittime della strage del 2 agosto 1980, Paolo Bolognesi, della presidente della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in rappresentanza del Governo. Per la Città metropolitana sarà presente la consigliera delegata Sara Accorsi.

Alle 8.30 è prevista la partenza del corteo da piazza Nettuno, con arrivo in Piazza Medaglie d’Oro. Quest’anno il corteo raggiungerà la stazione percorrendo via Indipendenza, via dei Mille, via Amendola.

In piazza Medaglie d’Oro, alle 10, interverrà il presidente dell’Associazione Paolo Bolognesi e alle 10.25, il triplice fischio del treno ricorderà il momento esatto dell’esplosione. Seguirà un minuto di silenzio in memoria delle vittime. Concluderà la cerimonia l’intervento del sindaco Matteo Lepore.

Alle 10.50, nella sala d’attesa, verranno deposte le corone istituzionali alla presenza delle autorità e dei familiari delle vittime.

A seguire, sul primo binario della stazione centrale, verranno deposte le corone al cippo che ricorda il sacrificio del ferroviere Silver Sirotti deceduto nella strage del treno Italicus. Saranno presenti la vicesindaca Emily Clancy, la presidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo e la consigliera delegata della Città metropolitana Simona Larghetti.

Alle 11.35, dal primo binario, partirà il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro dove è prevista la deposizione di corone che ricordano le vittime degli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano. Interverrà Rosaria Manzo, presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage del treno Rapido 904. Saranno presenti Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro, l’assessore Daniele Ara, la consigliera delegata della Città metropolitana Simona Larghetti, la vicepresidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Silvia Zamboni.

A 11.15, nella Chiesa di San Benedetto, via dell’Indipendenza 64, l’Arcivescovo di Bologna Cardinale Matteo Maria Zuppi celebrerà la Santa Messa. Saranno presenti l’assessore Simone Borsari e la consigliera Raffaella Raimondi per l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Alle 11.30, nella sede di Cotabo, via Stalingrado 61, saranno deposte le corone al monumento in ricordo dei tassisti deceduti il 2 agosto 1980. Sarà presente il consigliere Claudio Mazzanti.

A partire dalle 15.45, al campo sportivo Biavati in via William Shakespeare 33, si svolgerà “Lo sport ricorda”, quadrangolare di calcio fra le squadre Comune di Bologna, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), FER Ferrovie Emilia-Romagna, Cotabo. Sarà presente l’assessora Roberta Li Calzi, giocherà per la squadra del Comune la vicesindaca Emily Clancy.

Alle 21.15, in piazza Maggiore si terrà il concerto finale del Concorso Internazionale di Composizione “2 agosto”, giunto alla 30a edizione, dedicato a partiture d’Orchestra.

La serata vede protagonista l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Frédéric Chaslin, impegnato anche come solista. La prima parte del concerto sarà dedicata all’ascolto dei tre brani vincitori: Tishtrya dell’iraniano Sina JafariKia – classe 1990, terzo premio – che si è ispirato alla tradizione musicale e alla mitologia del suo paese d’origine; Memento di Lorenzo Petrizzo – classe 1997, secondo classificato – che ha inserito nel brano numerosi riferimenti alla strage del 2 agosto, a partire dalle mutazioni, 85 come le vittime, su una ninna nanna popolare emiliana tratta dal Canzoniere Italiano di Achille Schinelli; e infine Essere un fiore di Francesco Darmanin – classe 1995, vincitore del primo premio – che ha tratto il titolo dalle parole della poetessa Emily Dickinson “To be a Flower, is profound Responsibility”, legando il tema della memoria con quello della responsabilità individuale. La seconda parte della serata vedrà invece l’esecuzione di due celebri pagine per pianoforte e orchestra del Novecento come il Concerto in sol maggiore di Maurice Ravel e la Rhapsody in Blue di George Gershwin. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il concerto sarà trasmesso anche in diretta su Rai5 e Rai Radio3.

Saranno presenti l’assessore regionale Mauro Felicori e l’assessora comunale Roberta Li Calzi.