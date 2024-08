Questa notte poco dopo le 5, una infermiera è stata colpita al volto con un calcio da una persona che era giunta al PS del Maggiore in stato di evidente alterazione e aveva iniziato a dare in escandescenze. Allo scopo di calmarla alcuni infermieri sono intervenuti per portarla in un ambiente adeguato e, nel farlo, un calcio sferrato dalla paziente ha colpito una infermiera, che riportato una ferita al labbro.

Alla infermiera va la piena solidarietà e la vicinanza dell’Azienda USL di Bologna.

L’Azienda USL di Bologna ha da tempo messo in atto una serie di misure di sicurezza orientate a tutelare gli operatori sanitari: guardia giurata presente sempre e richiamabile con pulsanti presenti nei punti chiave, telecamere di sorveglianza. Tutte queste misure sono già presenti e sono in corso di ulteriore intensificazione anche in collaborazione con Questura e Prefettura.