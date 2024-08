Un gesto di altruismo che ha permesso di salvare una vita. Per questa ragione, giovedì 1° Agosto, presso la Sala Consiliare del Comune, il Sindaco di Mirandola Letizia Budri ha insignito con la Benemerenza Civica la dottoressa Silvia Bertellini, resasi protagonista, lo scorso 9 Luglio, di un intervento provvidenziale che ha portato al salvataggio di un bambino di soli 4 anni presso la Piscina Comunale.

Per questo gesto, l’Amministrazione mirandolese ha voluto esprimere alla dottoressa Bertellini la propria riconoscenza conferendo un riconoscimento ufficiale arrecante la seguente motivazione:

“Il Comune di Mirandola ringrazia la dottoressa Silvia Bertellini e le conferisce la Benemerenza Civica per la tempestività e l’altruismo grazie ai quali ha prestato immediato soccorso ad un bambino di 4 anni, presso la Piscina Comunale, lo scorso 9 Luglio 2024. Un infinito “grazie” all’encomiabile generosità di Silvia, che rende orgogliosa la nostra comunità”.

“Sono orgogliosa di questa Benemerenza che non mi aspettavo di ricevere. Ho semplicemente fatto d’istinto quello che mi è venuto dal cuore, come faccio sempre quando lavoro, cercando di gestire le situazioni di emergenza in modo pronto e tempestivo – ha spiegato la dottoressa Bertellini al termine della consegna – Ringrazio ancora il Sindaco Letizia Budri e il Comune di Mirandola per questo riconoscimento inaspettato che mi rende ancora più entusiasta di quanto fatto, ovviamente aiutata e coadiuvata da persone sul posto, grazie alle quali ora quel bambino sta bene”.

Sale così a 30 il numero di encomi consegnati dall’Amministrazione – dal 2020 ad oggi – e dedicato a quei mirandolesi, e alle realtà del territorio, distintesi per meriti civili, sociali, sportivi ed esteso anche alle realtà imprenditoriali che abbiano superato i 30 anni di attività.