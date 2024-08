Come comportarsi a fronte di un caldo estremo che rende necessario lo stop al lavoro nei cantieri edili, in agricoltura e nel florovivaismo, in determinate fasce orarie della giornata?

Cosa si intende per “cantieri edili”? E quando si verifica una “esposizione prolungata al sole”? Ancora, come ci si rende conto di essere in presenza di un potenziale rischio alto, e quindi di essere passibili di rientrare nell’ambito di applicazione dell’Ordinanza regionale del 26 luglio scorso, firmata dalla presidente facente funzioni, Irene Priolo, e che ha determinato in Emilia-Romagna a partire dal 29 luglio il divieto di lavorare in particolari settori? Provvedimento condiviso con le parti sociali, sindacati e associazioni di categoria.

Sul sito web della Regione Emilia-Romagna, è ora on line una sezione dedicata al provvedimento, con il testo dell’Ordinanza e le domande frequenti (FAQ) di approfondimento.

Il sito è consultabile al seguente link.