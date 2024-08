Il Consiglio di Amministrazione di AdB s.p.a. si è riunito ieri sotto la guida di Enrico Postacchini a seguito di convocazione straordinaria ritenuta opportuna per una valutazione urgente sul tema del sovraffollamento dello scalo.

Il management ha illustrato le azioni e gli interventi condivisi con Enac al fine di migliorare i livelli di servizio dello scalo fino al termine della corrente Summer 2024, a fronte dello straordinario flusso di passeggeri rilevato nelle ultime settimane in talune fasce della giornata.

Il nuovo status di “scalo coordinato” creerà poi condizioni migliorative per l’aeroporto con decorrenza da fine Ottobre 2024.

L’organo amministrativo di AdB s.p.a. ha, infine, rinnovato l’apertura al dialogo con i propri Stakeholders, da svolgersi debitamente nelle opportune sedi, con piena disponibilità al confronto ed alla discussione costruttiva e propositiva, al riguardo richiamando, in primis a propria attenzione, le regole di dialogo e confronto di cui alla “Politica per la gestione del dialogo con gli Azionisti e gli altri Stakeholders” adottata – quale società quotata aderente al Codice di Corporate Governance – in aderenza al Principio IV ed alla Raccomandazione n. 3 del Codice di Corporate Governance vigente.

Indipendentemente dalle iniziative già assunte, il CdA ha dato indicazione al management di dare massima priorità ad ulteriori azioni volte a migliorare la qualità dei servizi forniti ai passeggeri.