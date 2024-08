Sabato 27 luglio scorso è stata inaugurata la nuova gestione della Pinetina di Vezzano sul Crostolo, affidata al Gruppo Storico Folkloristico il Melograno e con essa la mostra fotografica “La bellezza del Creato”, curata dal Fotogruppo 60.

Il progetto del Melograno mira a valorizzare il parco e le aree circostanti, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU, e a promuovere la “Via Matildica del Volto Santo”. Le attività prevedono l’apertura di un bar con prodotti biologici e a km zero, seminari enogastronomici, e una sala polivalente per eventi pubblici e privati.

Il cartellone denominato “La domenica in Pinetina” parte il 4 agosto alle ore 11,00 con una lezione di Qi Gong con Susan Reed (costo € 10 – per info e prenotazioni 348 243 3725) e alle ore 15,00 un’animazione storica gratuita “Vezzano all’epoca dei cavalieri” a cura del gruppo Lux Victrix.

L’intrattenimento per l’11 agosto si articola come segue: ore 9,30 e 17,00 alla scoperta delle erbe spontanee con “La natura che meraviglia” a cura di Claudio Cattani (costo € 20 – per info e prenotazioni 334 173 2327); alle ore 11,00 si avrà di nuovo la lezione di Qi Gong con Susan Reed. Una seduta di Yoga e movimento consapevole tenuta da Katia Iori alle ore 18,00 concluderà la giornata (costo € 15,00 – minimo 8 persone – prenotazione obbligatoria entro il 10 agosto, cell 3484040091).

Le domeniche successive saranno protagonisti i bambini. Il 18 agosto dalle 10,00 alle 19,00 si avrà la possibilità di utilizzare il triciclo Grillo (costo € 3 – dai 3 ai 13 anni – per info e prenotazioni 388 149 2341). Il 25 agosto e il 1° settembre alle ore 15,00 – 16,00 – 17,00 – 18.00 sono previsti rispettivamente “Water games” e “I giochi della tradizione”. Si tratta di attività ludiche per bambini dai 4 ai 10 anni realizzate dagli operatori del Melograno. Si consiglia l’iscrizione essendoci un numero di posti limitato (costo € 5 – per info e prenotazioni www.gruppostoricoilmelograno.com).

Musica, drink e food saranno invece il fulcro de “I mercoledì della Pinetina”. La musica dell’estate 2024 intratterrà il pubblico dalle ore 18,00 alle 23,00 circa intervallandosi con i concerti previsti. Il 7 agosto il gruppo “Gli improvvisati” proporrà i canti della tradizione con il programma “Oltre il ponte” mentre il 21 Valeria Ronchini si esibirà in “Jazz concert”. Completano le proposte due serate a tema: il 14 agosto “Black and White Night” e il 28 agosto “Blue & glitter music party” nelle quali il dress code consigliato sarà corrispondente alle indicazioni che si evincono dal titolo così come l’allestimento della location (info e prenotazioni www.gruppostoricoilmelograno.com – si consiglia di munirsi di torcia dopo il tramonto).