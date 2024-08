PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano la finale nel torneo di doppio femminile ai Giochi Olimpici di Parigi2024. In semifinale la coppia azzurra, testa di serie numero 3, ha superato le ceche Karolina Muchova e Linda Noskova con il punteggio di 6-3 6-2. Per il titolo a cinque cerchi l’emiliana e la toscana se la vedranno con le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che hanno liquidato le spagnole Cristina Bucsa e Sara Sorribes Tormo, ottave del tabellone, per 6-2 6-1. “Ci proveremo, daremo il massimo – assicurano all’unisono le due azzurre – E’ un’emozione indescrivibile, un sogno che si avvera, siamo troppo felici. Ci divertiamo molto a giocare insieme e a pensare a come gestire le parite tatticamente”. Per l’Italtennis, dunque, si tratta di medaglia sicura, la seconda della storia delle Olimpiadi dopo il bronzo ottenuto nel singolare maschile da Uberto De Morpurgo cento anni fa, sempre a Parigi.

