Nella mattinata di oggi, presso la Stazione dei Carabinieri di Reggio Emilia Santa Croce, il titolare di un’azienda agricola di Reggio Emilia ha denunciato un furto di un trattore agricolo subito nella notte. Nel dettaglio tra le ore 00:00 e le ore 02:30 di oggi 2 agosto 2024, ignoti si sono introdotti all’interno dell’azienda agricola dopo aver forzato il cancello d’ingresso. I ladri quindi si sono impossessati di un trattore marca “New Holland” intestato all’azienda stessa. Il danno, attualmente in corso di quantificazione. Le indagini, da parte dei carabinieri sono in corso per identificare i responsabili e recuperare il mezzo rubato.