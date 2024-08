Chiuderà al transito da sabato 3 agosto per due mesi fino al 30 settembre, un tratto di via del Cristo a Solignano Nuovo di Castelvetro, nell’ambito dei lavori dell’ultimo stralcio della nuova Pedemontana, tra provinciale 17 a Cà di Sola a via del Cristo a Castelnuovo, all’altezza dell’intersezione con il tratto di Pedemontana in costruzione.

La chiusura è necessaria per procedere con la realizzazione del nuovo svincolo e per la risoluzione di alcune interferenze con la rete elettrica di Enel.

Per assicurare il collegamento con le attività produttive presenti (Acetaia Boni e Autotrasporti Balugani) verrà garantito un accesso alla strada provinciale 569 attraverso un percorso alternativo concordato dalla Provincia di Modena con i tecnici del Comune di Castelvetro e la Polizia Municipale.

Le opere sono eseguite dalla ditta Frantoio Fondovalle srl di Montese, che si è aggiudicata il bando di gara europeo della Provincia avviando il cantiere nel novembre 2022 per realizzare un’opera lunga complessivamente circa tre chilometri che si concluderà a inizio 2025.

Oltre a gran parte dell’asse viario, sono già stati realizzati un sottopasso pedonale, due sottopassi agricoli, due attraversamenti del rio Scuro e 12 scatolari per la trasparenza idraulica. I rilevati in terra che costituiscono gran parte del tracciato stradale sono interamente completati ed è in corso di realizzazione il pacchetto degli asfalti, oltre alle opere idrauliche, e all’installazione delle barriere guard rail e antirumore.

La lunghezza complessiva dell’ultimo lotto è di due chilometri e 785 metri, si sviluppa nei territori dei comuni di Castelnuovo Rangone e di Castelvetro e dei complessivi 15 milioni 850 mila euro, quattro milioni sono finanziati direttamente dalla Provincia di Modena, mentre le risorse restanti sono messe a disposizione dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.