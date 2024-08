Nel mese di giugno, in più occasioni, si sarebbe introdotto all’interno di un esercizio commerciale ubicato nel centro di Reggio Emilia, ed avrebbe asportato formaggi e prosciutti procurando un danno del valore di 1000 euro. Da qui la denuncia del proprietario dell’attività commerciale e le indagini dei carabinieri che, anche grazie al sistema di sorveglianza posto all’interno dell’attività, permettevano di identificare il presunto autore del furto. Con l’accusa di furto aggravato continuato, i militari della stazione di Reggio Emilia Principale hanno infatti denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano un 44enne residente a di Reggio Emilia.

Il 25 giugno scorso la vittima si presentava presso gli uffici della stazione di corso Cairoli per denunciare il furto di prodotti alimentari ai danni del proprio esercizio commerciale, avvenuto in tre differenti occasioni. L’uomo raccontava ai militari che il 3 giugno, intorno alle 7 di mattina, era avvenuto il primo furto di due prosciutti disossati sottovuoto posti all’interno della vetrina dell’esercizio commerciale; il secondo furto di un quarto di formaggio sottovuoto è avvenuto il 18 giugno, sempre intorno alle 7 di mattina, mentre in il 23 giugno è stato commesso il terzo furto, ed in particolare veniva asportato un prosciutto disossato sottovuoto che era riposto sempre nella vetrina. Complessivamente venivano asportati 3 prosciutti ed un quarto di formaggio per un valore quantificabile in euro 1000. La vittima forniva ai militari i file video estrapolati dalle telecamere di video-sorveglianza presenti all’interno dell’attività.

Formalizzata la denuncia, i militari davano avvio alle indagini partendo dalla visione dei video, dai quali si appurava che tutti e tre i furti erano stati commessi dalla stessa persona di cui era ben visibile il volto. A seguito di ulteriori accertamenti si risaliva all’identità del presunto autore del furto, già gravato di numerosi precedenti di polizia per reati specifici. Alla luce dei risvolti investigativi, i carabinieri della stazione di Reggio Emilia Principale denunciavano il 44enne per furto aggravato e continuato. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.