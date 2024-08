SALERNO (ITALPRESS) – Si è conclusa il 28 luglio la 54esima edizione di Giffoni Film Festival con 300mila presenze, a cui ha partecipato in qualità di media partner per il terzo consecutivo anche Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti.

Dal 19 al 28 luglio Radioimmaginaria è stata, infatti, presente a Giffoni Valle Piana (SA), durante il più importante Festival del cinema per ragazzi al mondo, con l’ottava edizione di “Teen Parade – il Festival del lavoro spiegato dagli adolescenti”.

Il tema di Giffoni di quest’anno è stato “L’illusione della distanza” e per questo, insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ad INPS, enti promotori di “Teen Parade” dal 2015 e presenti nella cittadella di Giffoni Film Festival 2024 con uno spazio espositivo condiviso, Radioimmaginaria ha realizzato trasmissioni ed interviste per ridurre sempre di più la distanza tra le istituzioni e gli adolescenti.

“E’ fondamentale che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sia in prima linea durante questo tipo di manifestazioni perchè i giovani sono il mondo del lavoro futuro – ha spiegato ai microfoni di Radioimmaginaria Maria Condemi, Direttore Generale innovazione tecnologica, risorse strumentali e comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presente a Giffoni Valle Piana il 18 luglio per inaugurare “Teen Parade” – Per questo è importante l’approccio che i ragazzi di adesso hanno nel costruire il loro futuro professionale. In questo senso come Ministero, in sinergia con altre istituzioni, stiamo facendo moltissimo per avvicinarci sempre di più al mondo dei giovani”.

Nelle 10 giornate di Festival, la radio degli adolescenti ha intervistato esperti e realizzato podcast tematici coinvolgendo tra i tanti ospiti: Andrea Simoncini, Dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presso la Direzione Generale delle politiche attive del lavoro; Ismene Tramontano, direttrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ – Istruzione e formazione professionale; Renato Sampogna, Dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per la lotta alla povertà; Catia Mastracci, Coordinatore nazionale EURES.

Per sensibilizzare i giovanissimi sul tema della previdenza, la web-radio degli adolescenti ha intervistato importanti ospiti di INPS tra cui Gabriele Fava, presidente nazionale di INPS: “Mi piace descrivere INPS come un partner di vita delle persone, e quindi anche degli adolescenti. Proprio per questo motivo, partirà a settembre una grande campagna di educazione previdenziale in tutta Italia con incontri anche nelle scuole e nelle università”.

Oltre al Presidente di INPS, sono stati presenti a Giffoni Valle Piana o sono intervenuti in collegamento anche: Valeria Vittimberga, Direttore generale di INPS; Diego De Felice, Direttore centrale comunicazione INPS; Giuseppe Conte, Direttore centrale risorse umane INPS; Rocco Lauria, Direttore centrale inclusione sostegno alla famiglia e alla genitorialità.

Radioimmaginaria e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno, inoltre, ideato e portato a Giffoni Film Festival, riscuotendo grande successo tra il pubblico adolescente presente, “Fanta Cube”: un’attrazione fantasy in formato “secret room” nata per aumentare la consapevolezza dei giovanissimi sul tema della salute e sicurezza sul lavoro.

Tutti i contenuti realizzati da Radioimmaginaria durante Teen Parade a Giffoni Film Festival 2024 si trovano sul sito radioimmaginaria.it e sul profilo Instagram @onair_radioimmaginaria

