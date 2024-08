Torna a Fanano, sull’Appennino modenese, l’appuntamento con il Memorial Seghedoni, la manifestazione dedicata al calcio under 17, unica in Italia e intitolata alla memoria di Francesco ‘Chicco’ Seghedoni, dirigente Lapam scomparso nel 2015 a soli 44 anni.

La nona edizione si svolgerà da lunedì 5 a martedì 13 agosto e confermerà la formula vincente degli anni scorsi. Uno speciale ‘ritiro-torneo’ dedicato alle giovani promesse del calcio italiano: dopo la consueta settimana di allenamenti, si entra nel clou con un quadrangolare tra le rappresentative under 17 di Inter, Modena, Sassuolo e, per la prima volta, Atalanta. Venerdì 9 le semifinali: alle 18.30 Atalanta-Sassuolo e alle 20.45 Inter-Modena, lunedì 12 dalle 18.30 le finali, sotto la supervisione dell’A.S.D. Cimone Football Club.

Anche quest’anno, la Gazzetta di Modena, con cui Seghedoni collaborò a lungo prima di occuparsi del ‘suo’ Frignano, premierà con una coppa il miglior giocatore della competizione, un trofeo intitolato a Giancarlo Cappellini, cronista della Gazzetta di Modena e originario di Montecreto, che si è spento nel 2018 a 58 anni. A scegliere il vincitore una giuria presieduta dall’ex calciatore di Bologna e Inter, Jonatan Binotto, direttore tecnico del torneo.

“Siamo orgogliosi di veder crescere anno dopo anno questo evento- sottolinea Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della Regione Emilia-Romagna-. Il Memorial Seghedoni rappresenta ormai non solo un punto di riferimento per gli appassionati e gli addetti ai lavori, ma anche un’occasione di promozione e valorizzazione del nostro Appennino, nel ricordo di due personalità che tanto si erano spese per la propria terra e per la diffusione della pratica sportiva”.

Gli allenamenti quotidiani e le partite del quadrangolare si svolgeranno al centro sportivo della frazione di Lotta, che vanta due splendidi campi, uno dei quali, dal 2021, realizzato interamente in erba sintetica.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Fanano e patrocinata della Regione Emilia-Romagna, con il supporto di Lapam Confartigianato Imprese, Provincia di Modena, FIGC Modena, CONI Emilia Romagna e Ordine dei Giornalisti Emilia-Romagna.

