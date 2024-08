Avrà luogo lunedì 5 agosto, alle ore 10.00, il funerale di Jessica Lanzi la 28enne Vigili del Fuoco Volontaria morta mercoledì mattina in un incidente stradale a Viano. Le esequie partiranno dalla casa funeraria Croce Verde di Reggio Emilia, per la caserma dei Vigili del Fuoco di Luzzara dove sarà allestita una camera ardente di Commiato sino alle ore 15.30; quindi si proseguirà per la chiesa parrocchiale locale dove sarà officiata la Santa Messa.