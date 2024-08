Si sono concluse nel pomeriggio con il trasporto del camion fuori dalla A1, le operazioni seguite all’incidente occorso stanotte al km 172 direzione sud, tra le uscite di Modena Sud e Valsamoggia, tra un autoarticolato e un furgone del servizio autostradale. Il conducente ne è uscito illeso.

A seguito di perdite di GNL da parte del mezzo pesante, si è reso necessario l’intervento del nucleo VVF NBCR specializzato, proveniente dal Comando di Milano, per la messa in sicurezza mediante lo smaltimento in torcia del gas. A seguito dell’incidente si è creata una lunga coda con disagi per gli automobilisti, nonostante si sia riusciti a condurre tutte le operazioni soltanto con la parziale chiusura delle corsie autostradali (2 su 4).