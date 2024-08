Dall’accordo tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Ministero delle imprese e del Made in Italy e Poste Italiane S.p.a, nasce il progetto “POLIS”, che amplia il servizio di richiesta e rinnovo del passaporto per i cittadini.

In particolare, la convenzione già attiva da maggio in via sperimentale in sette Comuni della provincia di Bologna (Toscanella, San Pietro In Casale, Bentivoglio, Porretta Terme, Borgo Tossignano, Castel Guelfo Di Bologna E San Benedetto Val Di Sambro), a decorrere dal oggi 6 agosto si estenderà anche in tutti gli Uffici Postali del Comune di Bologna.

Il cittadino potrà, dunque, aprire la pratica di richiesta o rinnovo del passaporto, al costo di euro 14,20, presentando tutta la documentazione necessaria direttamente all’Ufficio postale, negli orari di apertura, senza necessita di prenotazione.

Gli operatori dell’Ufficio postale procederanno all’identificazione, alla rilevazione delle impronte dattiloscopiche e all’acquisizione della firma grafometrica; non potranno, invece, legalizzare la foto, essendo questa un’attività riservata alle amministrazioni competenti per il rilascio dei documenti personali, nonché al dipendente incaricato dal Sindaco; pertanto, il cittadino che intendesse fruire del servizio, dovrà preventivamente munirsi di fotografia autenticata.

L’istanza e la documentazione acquisite dall’Ufficio postale verranno poi trasmesse all’Ufficio Passaporti – Divisione PAS della Questura di Bologna che provvederà a rilasciare il documento. Al momento della presentazione dell’istanza, però, il cittadino ha la possibilità di richiedere la consegna del passaporto direttamente presso il proprio domicilio, grazie al servizio fornito da Poste S.p.a.

In totale i posti giornalieri a disposizione dei cittadini, presso gli Uffici Postali, saranno 152.

Resta comunque salva la possibilità, per l’utente, di presentare la propria istanza presso l’Ufficio Passaporti della Questura, sito in via Sant’Isaia n.1.

Si rammenta, inoltre, che sul sito della Questura di Bologna al seguente link: https://passaportonline.poliziadistato.it, è disponibile “un’agenda prioritaria” per i cittadini che avessero urgente necessità di disporre di un passaporto nei mesi estivi, permettendo di fissare un appuntamento nei successivi 15 giorni, se si ha necessità di partire entro 30 giorni.

Per eventuali chiarimenti è possibile visionare tutte le informazioni presenti sul sito della Questura di Bologna al seguente link: https://questure.poliziadistato.it/it/Bologna/articolo/3011645b4939c872c742156128.