Sirene spiegate, la corsa veloce verso il Pronto Soccorso Ostetrico dell’Ospedale Maggiore perchè Umberto non può aspettare. Può capitare anche questo ad una pattuglia della Polizia Locale in servizio di controllo territorio, quando ieri pomeriggio transitando su viale Ercolani all’altezza dell’incrocio con via Mazzini è stata affiancata da una vettura che ha chiesto gentilmente di essere scortata.

Il motivo era molto semplice: all’interno, seduta al fianco del conducente, c’era la moglie in stato di gravidanza avanzato e in prossimità di partorire. Gli agenti non ci hanno pensato due volte e in emergenza a sirene spiegate hanno scortato l’auto in direzione del Pronto Soccorso Ostetrico dell’Ospedale Maggiore. Giusto in tempo, perché poco dopo la donna ha dato alla luce un bel maschietto a cui i genitori hanno dato il nome di Umberto.