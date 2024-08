Il sesto appuntamento della Rassegna Musicale “Note e Arte nel Romanico 2024” si terrà giovedì 8 agosto 2024, alle ore 19, presso la Chiesa Parrocchiale Beata Vergine Assunta di Pievepelago.

I protagonisti della serata, Plamena Angelova (soprano), Alberto Frugoni (tromba) e Roberto Bonetto (organo), proporranno il programma “Si suoni la tromba” dedicato alle più suggestive e solenni composizioni di carattere sacro inglesi e francesi.

Partendo da alcune composizioni celebri di G. F. Haendel, il programma proseguirà approdando nel repertorio francese di fine Ottocento, con Prelude per organo solo di G. Pierné e la celebre Ave Maria di C. Gounod eseguita in trio. Tornando poi al repertorio inglese, si alterneranno alcune tra le composizioni più significative del panorama musicale novecentesco, terminando con un autore illustre della musica contemporanea: John Rutter.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.