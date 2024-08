Sono stati ricevuti stamane in Municipio a Reggio Andrea Bonini, accompagnato dalla figlia quattordicenne Matilde e Roberta Prampolini, tre dei cinque reggiani che all’alba del 16 agosto partiranno per Capo Nord a bordo di una vecchia Panda allo scopo di raccogliere fondi a favore dell’ospedale cittadino.

L’assessore alla Cura della città Davide Prandi e il presidente del Consiglio comunale Matteo Iori hanno consegnato ai tre protagonisti dell’impresa una pergamena raffigurante il Tricolore perché li accompagni nel lungo viaggio che li attende (oltre ottomila chilometri tra andata e ritorno).

Il progetto intende raccogliere fondi per l’acquisto di un Pico smart da donare al reparto di Urologia dall’Ausl Irccs di Reggio Emilia. Andrea Bonini e Filippo Rondoni attraverseranno l’Europa al volante dello storico mezzo. Il resto del team, composto dalla giovanissima Matilde Bonini e dalla coppia formata da Roberta Prampolini e Maurizio Menozzi, accompagnati dall’inseparabile cane Teo, tallonerà la panda a bordo di un camper per fornire supporto tecnico, logistico e per documentare passo a passo l’impresa.

Sarà possibile seguire l’impresa via social o sul sito al link: https://pandita.altervista.org.