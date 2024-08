La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto una cittadina croata di 34 anni, residente in Italia, per il reato di traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella giornata del 3 agosto scorso, intorno alle ore 12.00, personale della Sottosezione della Polizia Stradale di Modena Nord, ha fermato e controllato sull’autostrada A1, al km 153 nel comune di Campogalliano, un’autovettura la cui conducente guidava senza cintura di sicurezza.

Gli agenti accertavano che la donna era sprovvista di titolo abilitativo di guida in quanto mai conseguito e, durante il controllo, rinvenivano nell’autovettura 86 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, occultati all’interno di confezioni di noti prodotti dolciari per complessivi 722 panetti e 890 ovuli.

Nella giornata di ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, applicava all’indagata la misura della custodia cautelare in carcere.