Si sono conclusi, di fatto, i lavori di messa in sicurezza dell’incrocio tra via di Mezzo, via Plessi, via Modenese e via per Spilamberto (l’asfaltatura sarà realizzata di notte nel giro di un paio di settimane). Come previsto dal Piano urbano del traffico dal 2004 e come richiesto, a più riprese, da cittadini vignolesi che segnalavano l’eccessiva velocità dei mezzi in transito e quindi la relativa pericolosità del nodo viario (teatro di numerosi incidenti), sono state realizzate due rotonde: una tra via per Spilamberto e via Di Mezzo e l’altra tra via Prada, via Plessi e via Modenese.

· Cosa cambia per gli automobilisti?

Chi proviene da via Modenese non potrà più svoltare direttamente a sinistra su via Plessi (come in precedenza), ma dovrà compiere la manovra seguendo il senso della rotatoria, con le modalità consuete previste dal Codice della strada

Un tratto di via Prada, quello compreso tra la nuova rotatoria e il parcheggio Coop, sarà a senso unico in direzione via Nazario Sauro (verso il cimitero per intenderci). In sostanza dalla nuova rotatoria si potrà solo uscire verso via Prada, ma non ci si potrà immettere in rotatoria provenendo da via Prada. Dal parcheggio del centro commerciale all’incrocio con la ciclabile di via N. Sauro, via Prada torna a doppio senso di marcia

Nulla è cambiato per via Di Mezzo che rimane a doppio senso di marcia

· Cosa cambia per pedoni e ciclisti?

Per pedoni e ciclisti sono previsti percorsi protetti e strisce pedonali di attraversamento in sicurezza su tutto il nodo viario e lungo via Plessi e via 1° maggio

· Cosa cambia per gli autotrasportatori?

Come già in precedenza i mezzi pesanti, se non i pochi autorizzati a raggiungere alcune attività commerciali, non possono transitare su via Plessi

· Cosa cambia per le corriere?

Non sono previsti cambiamenti nelle corse, tranne il giovedì mattina quando la presenza dei banchi del mercato imporrà un lieve allungamento del percorso fino alla rotatoria Paul Harris (quella con la tangenziale). Restano invariate le fermate.

· Cosa cambia per le ambulanze?

Le dimensioni maggiorate della corsia consentono il transito delle ambulanze anche in situazioni di emergenza.

La segnaletica stradale predisposta indica le nuove modalità di attraversamento del nodo viario, sulla base di quanto previsto dal Codice della strada.