È stata posizionata mercoledì mattina in via Napoli, nel Polo Industriale di Finale Emilia, una colonna mobile di Arpae, l’Agenzia prevenzione ambiente e energia della Regione Emilia Romagna, per il rilevamento della qualità dell’aria.

Il mezzo, che resterà attivo per un mese consecutivo e – sulla base delle risultanze delle prime analisi – tornerà ad effettuare rilevazioni nel periodo autunno/inverno, consentirà di determinare gli agenti inquinanti presenti nella zona industriale di Finale Emilia e l’impatto che possono avere per la salute dei cittadini e l’ambiente circostante.

A seguito dell’analisi dei dati rilevati verrà prodotta, per l’amministrazione comunale, una relazione dettagliata contenente tutte le informazioni relative alla qualità dell’aria e alle emissioni nell’atmosfera, relazione che potrà essere reperibile per tutti i cittadini sul sito dell’Agenzia prevenzione ambiente e energia Emilia Romagna.

“Abbiamo richiesto alcuni mesi fa ad Arpae di poter usufruire di questo servizio, attivando il nostro ufficio Ambiente – spiega il sindaco, Claudio Poletti – e ora la stazione mobile è entrata in funzione. È nostra intenzione ripetere le analisi anche nei prossimi mesi, proprio per avere un monitoraggio costante del nostro territorio, in particolare delle aree in cui l’attività industriale ha un’incidenza maggiore. Appena avremo la relazione con i dati di Arpae, la renderemo nota alla cittadinanza e faremo le valutazioni del caso”.