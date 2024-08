Ultimo appuntamento domani, sabato 10 agosto, per Attorno al Museo, la rassegna culturale dedicata al 44° anniversario della Strage di Ustica, nello spazio antistante il Museo per la Memoria di Ustica al parco della Zucca, in via di Saliceto 3/22.

Come da tradizione il programma si chiude con La Notte di San Lorenzo, serata animata quest’anno da David Riondino. Il poliedrico artista fiorentino reciterà testi poetici e narrativi legati al volo, uno dei temi maggiormente presenti nella letteratura di tutti i tempi, da Luciano di Samosata a Giovanni Pascoli. Accanto a lui Monica Demuru, le cui canzoni si intrecceranno alle letture sospese tra nostalgia e speranza, tra malinconia e vitalità.

Gli spazi esterni del Museo per la Memoria di Ustica si arricchiscono dei disegni realizzati nel corso dell’anno dagli studenti e dalle studentesse di alcuni istituti scolastici romagnoli, frutto delle visite al Museo e degli incontri con l’Associazione dei Parenti, che raccontano il punto di vista dei ragazzi e delle ragazze rispetto all’esperienza del Museo e al racconto della strage. In una sorta di museo a cielo aperto, i disegni andranno a completare le installazioni già presenti sui muri esterni, accanto alle celeberrime vignette del settimanale satirico Cuore.

Le Cucine Popolari di Bologna in collaborazione con il Centro sociale Antonio Montanari a partire dalle 19.30 prepareranno i “Piatti della solidarietà”, nell’ambito del progetto La memoria in tavola.

Il Museo per la Memoria di Ustica propone infine un’apertura straordinaria dalle 20 alle 23. il Dipartimento educativo MAMbo organizza una visita guidata gratuita al Museo alle 20: la prenotazione è obbligatoria scrivendo alla mail mamboedu@comune.bologna.it entro le 13 del giorno precedente. Negli altri giorni restano invariati gli orari di apertura estivi del Museo, validi dal 28 giugno al 29 settembre: venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 20.

Attorno al Museo è realizzata con il sostegno della Regione Emilia-Romagna; Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna; Settore Musei Civici di Bologna | Museo per la Memoria di Ustica; Città metropolitana di Bologna; Comune di Bologna; Bologna Unesco City of Music. La rassegna fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

Per maggiori informazioni:

https://attornoalmuseo.it/

https://www.comune.bologna.it/notizie/44-anniversario-strage-ustica