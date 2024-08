Esordio vincente per Grosso: i neroverdi si aggiudicano la sfida valida per il primo turno di Coppa Italia contro il Cittadella, grazie alla decisiva rete di Laurienté (58′). Prima il gol di Mulattieri (45′) e in mezzo quello di Baldini che aveva impattato il match.

IL TABELLINO

SASSUOLO-CITTADELLA 2-1

RETI: 45′ Mulattieri (S), 48′ Baldini (C), 58′ Laurienté (S)

SASSUOLO: Satalino, Toljan, Odenthal, Romagna, Doig, Obiang (dal 72′ Lipani), Boloca, Thorstvedt (dal 73′ Caligara), Bajrami (dal 65′ Volpato), Mulattieri (dal 83′ Moro), Laurienté (dal 84′ Lovato)

A disposizione: A. Russo, Missori, Pieragnolo, Paz, Piccinini, Miranda, Kumi, Racic, Antiste, F. Russo.

Allenatore: Fabio Grosso

CITTADELLA: Kastrati, Salvi, Angeli, Casolari (dal 72′ Branca), Amatucci, Desogus (dal 72′ Magrassi), Vita, Rabbi (dal 79′ Maistrello), Pavan (dal 79′ Negro), Masciangelo, Baldini (dal 65′ Cassano)

A disposizione: Maniero, Tessitore, D’Alessio, Carissoni, Rizza, Djibril, Cecchetto

Allenatore: Edoardo Gorini