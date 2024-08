Sereno o poco nuvoloso con nuvolosità cumuliforme sui rilievi emiliani durante il pomeriggio. Non è escluso qualche rovescio o temporale pomeridiano sui rilievi occidentali. Temperature minime stazionarie o in locale aumento con valori attorno a 22/23 gradi, di qualche grado più alte sulla costa e nei centri urbani. Massime in aumento con valori attorno a 37/38 gradi sul settore centro-occidentale e tra 31 e 35 gradi sulla costa. Venti deboli in prevalenza variabili, tendenti a divenire orientali nel pomeriggio. Mare poco mosso.

(Arpae)