Le numerose pattuglie che hanno presidiato i centri abitati e le principali arterie stradali della provincia di Modena hanno fatto rilevare, anche nel corso di questo fine settimana, diverse infrazioni di rilevanza penale. Alcune persone, infatti, sono state denunciate alla Procura della Repubblica.

A Modena, la scorsa nottata, nella centralissima piazza Roma, un cittadino notava che un individuo era tranquillamente impegnato in conversazione con altri uomini, mentre teneva per il manubrio quella che sembrava una bicicletta a lui rubata lo scorso 29 dicembre 2023. Chiamati i Carabinieri, il successivo controllo faceva effettivamente emergere il possesso della bici rubata, che comportava per l’uomo, un 33enne di origini bengalesi, la denuncia in stato di libertà per il reato di ricettazione. Il velocipede veniva restituito all’avente diritto.

A Spilamberto un italiano di 37 anni veniva trovato questa notte ad aggirarsi nel centro abitato in possesso di un coltello di dimensioni importanti, il cui porto senza giustificato motivo ha comportato per lo stesso una denuncia in stato di libertà per porto abusivo di armi.

Nell’ambito dei servizi stradali di prevenzione incidenti o condotte di guida illecite, tre uomini e una donna, rispettivamente di anni 33, 27, 49 e 26, venivano controllati dai Carabinieri di San Felice sul Panaro, Novi di Modena, Formigine e Carpi alla guida dei propri veicoli in condizioni di ebbrezza alcolica attestata da etilometro. Nei loro confronti i militari procedono penalmente per guida in stato di ebbrezza.