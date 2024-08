Dal prossimo 16 agosto, dopo un breve periodo di ambientamento e addestramento, entreranno a far parte dell’unità cinofila dell’U.P.G.S.P. della Questura di Bologna, due giovani pastori tedeschi, con i propri conduttori.

In aggiunta, dunque, alle unità cinofile antidroga e antiesplosivo saranno presto operative anche le unità cinofile per l’ordine pubblico; che saranno impiegate per utilizzi preventivi, pattugliamenti ed esigenze di ordine pubblico.

La Questura di Bologna da il benvenuto ai due nuovi “colleghi a quattro zampe” e ai loro conduttori.