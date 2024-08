Nel primo pomeriggio di sabato i Carabinieri della Stazione di Quattro Castella hanno arrestato un uomo di 37 anni che, unitamente ad un altro complice in corso di identificazione, hanno tentato di asportare il monopattino ad un 32enne, aggredendolo con violenza tanto da colpirlo con una grossa catena al volto.

L’intervento immediato della pattuglia dei militari di Quattro Castella, allertata dalla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Reggio Emilia, a cui la vittima si è rivolta segnalando l’episodio delittuoso, ha permesso di arrestare in flagranza il malvivente e di avviare le indagini per l’identificazione del complice, riuscito a dileguarsi. La vittima è stata soccorsa nel frattempo dagli operatori sanitari e trasportata presso l’ospedale di Reggio Emilia per le cure del caso. Per questi motivi con l’accusa di tentata rapina e lesioni personali aggravate, i Carabinieri della Stazione di Quattro Castella hanno arrestato un 37enne nordafricano, senza fissa dimora, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura di Reggio Emilia diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci.

È successo sabato nel primo pomeriggio, quando una pattuglia della Stazione di Quattro Castella ha ricevuto dall’operatore del 112 una richiesta d’intervento per tentata rapina, segnalata in via Togliatti dalla stessa vittima. I militari, hanno raggiunto il posto in pochi minuti e qui hanno trovato la vittima, con il volto completamente insanguinato, che riferiva di essere stato vittima di tentata rapina del proprio monopattino che stava conducendo, indicando immediatamente alla pattuglia la direzione di fuga dei malviventi. Il ragazzo sanguinante al volto riferiva di aver subito un colpo al viso con una catena di grosse dimensioni sferrato da uno dei soggetti in fuga, poiché si era opposto al tentativo di rapina. La pattuglia, notando in lontananza due persone che a passo svelto si dileguavano verso le campagne nelle vicinanze, si metteva all’inseguimento degli stessi e nel frattempo allertava i soccorsi medici. Uno dei due malviventi veniva raggiunto e fermato a breve distanza dal luogo della rapina, mentre il complice riusciva ad allontanarsi e a far perdere le proprie tracce. La pattuglia, dopo aver fermato l’uomo, riceveva conferma dalla stessa vittima che lo riconosceva in colui che l’aveva colpito con la catena nel tentativo di sottrargli il monopattino. Il malcapitato veniva soccorso dagli operatori sanitari e trasportato presso l’ospedale di Reggio Emilia per le cure del caso. Alla luce dei fatti e acquisiti elementi di presunta responsabilità, lo stesso veniva tratto in arresto dai Carabinieri di Quattro Castella e ristretto, al termine delle formalità di rito, a disposizione della Procura reggiana.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.