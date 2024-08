Nuovo intervento della Polizia locale di Modena nel piazzale dello Sport antistante il Palapanini, nei pressi del Centro commerciale, per allontanare alcune famiglie di nomadi non residenti in città non autorizzati alla sosta prolungata. Si tratta dei cosiddetti “camminanti di Noto”, un gruppo di nomadi proveniente appunto dalla Sicilia, che periodicamente arrivano in città e stazionano nel piazzale, nonostante i ripetuti allontanamenti ad opera della Polizia locale, anche grazie alle tempestive segnalazioni dei frequentatori dell’area e del vicino centro commerciale.

L’attività di controllo svolta dagli agenti della Zona 2 della Polizia locale è iniziata nella giornata di lunedì 12 agosto con l’identificazione di una ventina di mezzi presenti nel piazzale – diversi camper e roulotte trainate da automobili – riconducibili ai medesimi gruppi familiari che erano stati allontanati da quella stessa area appena 10 giorni fa.

Nella mattinata di martedì 13 gli operatori della Zona 2, con l’ausilio di agenti di Polizia locale di altri quartieri, infine, hanno portato a termine l’operazione con l’allontanamento del gruppo costituito complessivamente da una trentina di persone che hanno detto di essere dirette in Romagna.

Da inizio anno, la Polizia locale ha eseguito 57 interventi di allontanamento di roulottes e camper dall’area del parcheggio di viale dello Sport, a seguito di segnalazioni giunte telefonicamente alla sala operativa sia da parte della direzione del centro commerciale presente in zona sia di privati cittadini che frequentano il luogo.