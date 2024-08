La Provincia di Reggio Emilia informa che – in seguito al provvedimento emanato dall’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile della Regione Emilia-Romagna che ha esteso ai territori di Modena e Reggio Emilia lo stato di “grave pericolosità” per il rischio di incendi boschivi – fino a domenica 1 settembre anche nel Parco di Roncolo e alla Pinetina di Vezzano su Crostolo sarà vietato accendere fuochi o strumenti che producano fiamme, scintille o braci e introdurre griglie a carbonella o analoghi strumenti per la produzione di fiamme.

Per quanto riguarda in particolare il Parco di Roncolo, i barbecue saranno consentiti esclusivamente nelle postazioni in muratura appositamente attrezzate osservando le seguenti prescrizioni: gli spazi adibiti alla cottura dovranno essere previamente ripuliti da foglie, erbe secche e altri materiali infiammabili; è obbligatorio spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo in modo da impedire la dispersione di brace, faville o scintille. Resta fermo che la responsabilità della corretta accensione e gestione dei bracieri, con riguardo al pericolo di incendi ed ad altri danni a persone e cose che possano derivarne, è in capo agli utilizzatori.

La violazione delle norme di comportamento e/o l’adozione di comportamenti pericolosi sarà sanzionato fino a 10.000 euro, fatta salva la responsabilità penale della reclusione da 4 a 10 anni se l’incendio è doloso (provocato volontariamente); se l’atto risulta colposo (causato in maniera involontaria), per negligenza, imprudenza o imperizia, si può essere condannati a risarcire i danni.

In caso di avvistamento di un incendio boschivo chiamare: 115 (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco). Per la segnalazione di illeciti e di comportamenti a rischio: 1515 (emergenza ambientale dell’Arma dei Carabinieri-specialità Forestale).