I Carabinieri della Stazione Bologna Indipendenza hanno arrestato un 31enne italiano e un 28enne straniero, entrambi noti alle Forze dell’ordine, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È successo quando i Carabinieri, impegnati in un servizio antidroga e sfruttando una posizione adeguatamente occultata, ponevano in essere una precisa attività di osservazione nei pressi della Galleria 2 Agosto. Durante tale operazione, i militari hanno notato tre soggetti intenti a parlare tra loro, i quali, dopo pochi istanti, venivano raggiunti da una ragazza apparentemente molto giovane.

Dopo un breve interagire, uno dei tre soggetti ha ceduto alla suddetta ragazza un involucro in cambio di una banconota. Ciò stante, i Carabinieri in divisa, hanno fermato, poco distante dal luogo dello scambio, la ragazza (successivamente risultata essere una minorenne) la quale è stata trovata in possesso in un grammo di Hashish, mentre altri militari in abiti civili, hanno fermato due dei tre soggetti (il 31enne e il 28enne), in quanto uno è riuscito a dileguarsi. Dopo accurati controlli da parte dei Carabinieri, sono stati rinvenuti nella disponibilità dei due uomini, altri 0,6 grammi circa di Hashish e la somma in denaro di 75 euro. Appurato ciò, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 31enne ed il 28enne sono stati arrestati e tradotti presso la Casa Circondariale “Rocco D’amato” di Bologna.