Gli interventi adulticidi straordinari, già effettuati in aree verdi in cui si svolgono manifestazioni, saranno ora estesi anche agli spazi verdi delle strutture socio-sanitarie e assistenziali, utilizzate quindi da persone per le quali è maggiore il rischio di gravi complicanze dell’infezione del virus West Nile.

È quanto prevede il livello di allerta 3 disposto dalla Regione anche per il territorio della provincia di Modena per contenere la circolazione del virus che viene trasmesso dalla zanzara comune, vettore dell’infezione. La maggior parte delle persone infette non mostra alcun sintomo, ma in individui con deficit del sistema immunitario, il virus può causare un’encefalite. Un’eventualità che sul territorio regionale dall’inizio della stagione si è verificata in 16 casi, di cui uno nel territorio comunale.

“La prevenzione è quindi d’obbligo”, afferma l’assessora a Sanità, Salute, prevenzione e sani stili di vita Francesca Maletti che, in qualità di vicesindaca, ha firmato l’ordinanza di misure urgenti per nuove indicazioni di contenimento della diffusione della zanzara comune (Culex Pipiens).

Il provvedimento ordina ai soggetti che gestiscono strutture socio-sanitarie e socio assistenziali di effettuare trattamenti straordinari adulticidi con cadenza settimanale da affidare a ditte specializzate in grado di osservare le linee guida regionali.

Mentre Ausl e Servizio di Igiene pubblica provvederanno ai trattamenti negli spazi verdi delle sedi ospedaliere, il Comune a quelli delle proprie strutture. In particolare, il primo intervento straordinario nell’area verde della Casa residenza anziani La Vignolese è già programmato per inizio della prossima settimana.

Contestualmente, vengono intensificati i trattamenti contro le zanzare in parchi e aree verdi in cui si svolgono eventi serali con elevata affluenza di pubblico, come previsto da una prima ordinanza sindacale già emanata a luglio.

Anche in tal caso, l’obbligo è sia a carico dell’Amministrazione che, affiancando i regolari trattamenti larvicidi nelle aree pubbliche, nelle caditoie stradali e in ogni zona di raccolta d’acqua come fossi e canali, effettua interventi specifici nelle aree verdi pubbliche, come dei privati che organizzano eventi serali aperti al pubblico in aree verdi, e deve essere svolto a cadenza settimanale o comunque due giorni prima dell’iniziativa in programma.

Sono iniziati anche gli interventi larvicidi porta a porta che si svolgeranno ogni 20 giorni in giardini e cortili vicino ai parchi Amendola, Ferrari e Resistenza. Una novità introdotta quest’anno allo scopo di eliminare eventuali focolai di zanzare in una serie di giardini, orti e aree cortilive di abitazioni private, individuati da ordinanza, situati in una fascia di rispetto di 200 metri dall’area verde molto frequentata e in cui viene effettuata la disinfestazione ordinaria.

Gli interventi, gratuiti per i cittadini e realizzati da una ditta incaricata dal Comune, consistono nella verifica delle pertinenze cortilive e nel trattamento immediato di eventuali focolai larvali (ad esempio in tombini o pluviali) con prodotto innocuo per gli animali domestici.

Il prossimo intervento porta a porta è previsto per le serate del 19 e 20 agosto. I privati interessati vengono avvertiti preventivamente e gli incaricati non entrano in casa, per svolgere le verifiche devono solo poter accedere alle aree esterne.

Un ulteriore trattamento straordinario è stato anche previsto per il 22 agosto nel parchetto e in aree verdi pubbliche della frazione di Villanova.

L’assessora Maletti ricorda, infine che “non esistendo alcun vaccino per il virus West Nile, la prevenzione consiste soprattutto nel ridurre l’esposizione alle punture di zanzare. Oltre ai trattamenti adulticidi, che hanno comunque un impatto sull’ambiente, occorre che ogni singolo cittadino svolga un ruolo attivo nella propria e altrui protezione”. Per ridurre la presenza degli insetti vettori negli ambienti chiusi si possono utilizzare zanzariere alle finestre, fornetti o vaporizzatori adatti all’uso domestico e repellenti a uso topico soprattutto quando si esce all’aperto. Così come è consigliabile indossare indumenti di colore chiaro che coprano il più possibile il corpo ed evitare profumi, creme, dopobarba che attraggono gli insetti.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Diritti Animali del Comune di Modena (ufficio.diritti.animali@comune.modena.it); approfondimenti, materiali informativi e video sul tema si possono consultare nel sito di riferimento della Regione (https://www.zanzaratigreonline.it); inoltre, è attivo il numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale: 800 033 033.