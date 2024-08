Il Ducati Lenovo Team ha chiuso al vertice la prima giornata in pista a Spielberg grazie a Francesco Bagnaia, autore del giro perfetto nel finale del turno di Practice che gli vale inoltre il nuovo record della pista austriaca. Enea Bastianini ha concluso la sessione pomeridiana al decimo posto, ottenendo anche lui l’accesso diretto alle Q2 di domani nonostante una caduta nelle fasi conclusive.

Dopo il quarto posto conquistato nelle Free Practice della mattinata, Bagnaia ha da subito dettato il passo in sella alla sua Desmosedici GP #1, mettendosi al comando del turno di Practice già nei minuti iniziali. A 45 minuti dal termine, il campione del mondo in carica ha fatto segnare un crono di 1:29.280 con gomma media al posteriore (che gli sarebbe comunque valso la top ten di sessione) e, una volta montato il pneumatico soft nel finale per il time attack, è riuscito a riscrivere il nuovo record assoluto del tracciato austriaco (1:28.508).

Bastianini ha faticato un po’ di più nel trovare il giusto feeling con la pista, non riuscendo ad andare oltre il dodicesimo posto nelle libere e ritrovandosi a tratti fuori dalla top ten nelle Practice. Enea è però riuscito a recuperare numerose posizioni nel time attack, salvo poi incappare in una scivolata, senza conseguenze, nel corso del suo ultimo giro lanciato. Il decimo posto ottenuto quest’oggi gli permetterà di lavorare con serenità in vista della seconda giornata in pista.

Il Ducati Lenovo Team tornerà in azione domani alle 10:10 ora locale per le Free Practice 2, alle quali seguiranno le Qualifiche 2 (11:15) e l’undicesima gara sprint della stagione, che si disputerà sulla distanza di 14 giri ed avrà inizio alle 15:00.

Francesco Bagnaia (#1 Ducati Lenovo Team) – 1º

“Siamo contenti perché siamo riusciti bene o male a provare tutto ciò che avevamo in programma. Questa pista si adatta molto al mio stile di guida e già dal primo run mi sono trovato a mio agio. Questo pomeriggio abbiamo fatto un altro passo avanti nel secondo round, continuando nella direzione che avevamo già preso in mattinata e questo mi ha aiutato molto; purtroppo non me la sono sentita di provare la gomma dura all’anteriore, che sarebbe stato un tassello importante per il resto del weekend, ma bene o male tutti i piloti che l’hanno montata sono scivolati, quindi ho preferito evitare”.

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) – 10º

“Purtroppo, abbiamo faticato più del previsto, soprattutto nelle frenate in cui bisogna essere più decisi. Dobbiamo cercare di capire il perché, ma sono sicuro che domani riusciremo a migliorare. Fortunatamente sono in Q2 nonostante la scivolata, però sono sempre stato al limite quest’oggi. La gomma dura in realtà a me è piaciuta, anche se mi sembrava un po’ eccessivo utilizzarla nel time attack. Nelle curve a sinistra c’è bisogno di qualche giro per farla entrare in temperatura ma, dopo che mi si è chiuso l’anteriore in qualche occasione, ho preferito non usarla per il giro secco. Non so se sia stata la direzione giusta, perché con la media al momento non mi trovo. Domani proveremo a capire bene che strada prendere, anche a seconda di quelle che saranno le temperature”.