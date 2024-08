Dal 2015 al 2022 si è reso responsabile nelle province di Reggio Emilia, Modena e Bologna dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri ed evasione, venendo riconosciuto colpevole dai competenti tribunali di Reggio Emilia, Modena e del capoluogo felsineo che l’hanno giudicato. Essendo divenute esecutive le condanne, l’uomo, un 39enne nordafricano residente a Campegine, dovrà scontare una pena complessiva pari a 5 anni e 8 mesi di reclusione oltre al pagamento della pena pecuniaria di euro 4.050.

Per questi motivi, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, nel cui comprensorio è divenuta esecutiva per ultima una delle cinque condanne, ha emesso un provvedimento restrittivo di cumulo pene che è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Castelnovo Sotto, comando competente per il comune dove l’uomo risiede. Ieri pomeriggio i Carabinieri l’hanno tratto in arresto conducendolo nel carcere di Reggio Emilia per l’espiazione della pena.